Видео испытаний нового турецкого БТР появилось в Сети

Турецкие военные провели испытания на воде нового бронетранспортёра ZAHA, созданного для оснащения строящегося для ВМС Турции универсального десантного корабля TCG Anadolu (L-408). Видео испытаний появилось на официальном YouTube-канале Минобороны страны.
В частности, военные провели тестирование самокоррекции БТР ZAHA, который является дальнейшей разработкой бронетранспортёра для американской морской пехоты AAV7, но с новым бронированным корпусом, моторно-трансмиссионным отделением и обновлённой ходовой частью. Во время испытаний была проверена способность машины вернуться в исходное положение при опрокидывании в воде,
Боевая масса БТР составляет 30 тонн, машина вмещает трёх человек экипажа и 21 десантника. Корпус бронетранспортёра сделан из алюминиево-магниевого сплава и оснащён керамическими бронированными панелями. Машина может передвигаться на воде благодаря двум водомётам.
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