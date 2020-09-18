Видео испытаний нового турецкого БТР появилось в Сети

https://static.news.ru/photo/a4c46a5e-fa5a-11ea-952d-fa163e074e61_660.jpg Фото: fnss.com.tr

Турецкие военные провели испытания на воде нового бронетранспортёра ZAHA, созданного для оснащения строящегося для ВМС Турции универсального десантного корабля TCG Anadolu (L-408). Видео испытаний появилось на официальном YouTube-канале Минобороны страны.

В частности, военные провели тестирование самокоррекции БТР ZAHA, который является дальнейшей разработкой бронетранспортёра для американской морской пехоты AAV7, но с новым бронированным корпусом, моторно-трансмиссионным отделением и обновлённой ходовой частью. Во время испытаний была проверена способность машины вернуться в исходное положение при опрокидывании в воде, передаёт портал «Военное обозрение».

Боевая масса БТР составляет 30 тонн, машина вмещает трёх человек экипажа и 21 десантника. Корпус бронетранспортёра сделан из алюминиево-магниевого сплава и оснащён керамическими бронированными панелями. Машина может передвигаться на воде благодаря двум водомётам.

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