Вице-премьер Болгарии в Москве собирается обсудить восстановление туризма

Вице-премьер и министр туризма Болгарии Марияна Николова собирается посетить Москву. В рамках визита она обсудит вопрос восстановления туристических поездок.
Мне предстоит личное посещение России, во время которого будут обсуждаться вопросы восстановления поездок, — цитирует её ТАСС.
Николова считает, что ключевым для развития туризма в регионе является упрощение условий для поездок из России в условиях пандемии коронавируса.
Визит пройдёт в рамках международной туристической выставки «Отдых» в Москве. При этом его окончательная программа находится на согласовании и предусматривает ряд встреч на правительственном уровне.
На данный момент из-за пандемии коронавируса авиасообщение между Болгарией и Россией временно приостановлено. Туристических поездок нет.
Как писал NEWS.ru, мэр болгарского города Бургаса обратился с просьбой в Министерство иностранных дел страны. Он попросил отменить обязательный 14-дневный карантин для граждан России и максимально облегчить процедуры по их въезду. По его словам, в Бургас приезжают около 30% туристов, которые не являются гражданами стран Евросоюза. В связи с этим необходимо ввести некоторые послабления.