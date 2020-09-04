Вице-премьер Болгарии в Москве собирается обсудить восстановление туризма

https://static.news.ru/photo/8961d5dc-eeeb-11ea-84f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: https://news.ru/economics/turfirmy-massovo-perenosyat-putyovki-v-zakrytye-strany-na-avgust-2020-goda/

Вице-премьер и министр туризма Болгарии Марияна Николова собирается посетить Москву. В рамках визита она обсудит вопрос восстановления туристических поездок.

Мне предстоит личное посещение России, во время которого будут обсуждаться вопросы восстановления поездок, — цитирует её ТАСС.

Николова считает, что ключевым для развития туризма в регионе является упрощение условий для поездок из России в условиях пандемии коронавируса.

Визит пройдёт в рамках международной туристической выставки «Отдых» в Москве. При этом его окончательная программа находится на согласовании и предусматривает ряд встреч на правительственном уровне.

На данный момент из-за пандемии коронавируса авиасообщение между Болгарией и Россией временно приостановлено. Туристических поездок нет.

Как писал NEWS.ru, мэр болгарского города Бургаса обратился с просьбой в Министерство иностранных дел страны. Он попросил отменить обязательный 14-дневный карантин для граждан России и максимально облегчить процедуры по их въезду. По его словам, в Бургас приезжают около 30% туристов, которые не являются гражданами стран Евросоюза. В связи с этим необходимо ввести некоторые послабления.