Весь медперсонал больницы города Чуприя в Сербии заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/70c31fda-7692-11ea-b62f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

18 медиков, включая главврача Общей больницы города Чуприя в Сербии, заразились коронавирусом. Их изолировали в нескольких отделениях.

Об этом сообщает агентство TANJUG. Оперативный штаб по борьбе с вирусом принял решение тестировать всех работников учреждения, а здания больницы, поликлиники и городского сектора здравоохранения полностью продезинфицировать.

По словам и. о. главврача Ивана Милоевича, 7 из 18 медиков госпитализированы, 1 медсестра находится на аппарате искусственной вентиляции лёгких.

Население города, по данным на 2002 год, составляет 20,5 тысяч человек.

Всего в Сербии, по данным на 4 апреля, выявлено 1624 случая коронавирусной инфекции. Значительная часть заражений приходится на город Валево с население в 60 тысяч человек. Там заболело большое количество местных жителей и медиков. На карантин ушло всё управление здравоохранения, а функции координации ситуации пришлось взять на себя городской поликлинике.

На сегодняшний день пандемия коронавируса по всему миру поразила 1,1 млн человек. От заболевания скончались более 59 тысяч. Выздороветь удалось 228 тысячам граждан.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия направила в Сербию грузы гуманитарной помощи и специалистов.