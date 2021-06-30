Гватемала просит назад аванс за «Спутник V»

Глава Министерства здравоохранения Гватемалы Мария Амелия Флорес заявила, что власти страны обратились к России по поводу возврата средств, выплаченных за вакцину «Спутник V». К такому шагу их подтолкнули недостаточные объёмы поставок препарата против коронавируса, сообщает газета Prensa Libre, разместившая видео выступления главы Минздрава перед депутатами парламента.

Мы просим <...> вернуть деньги. Если у них в какой-то момент появится возможность продать [вакцины], мы оплатим их по факту поставки, — пояснила министр.

Она добавила, что соответствующее письмо Минздрав направил в Российский фонд прямых инвестиций, которому дали пять дней на ответ. Затем будут предприняты «действия юридического характера», подчеркнула Мария Амелия Флорес.

Издание отмечает, что Гватемала внесла аванс в размере 50% (около $80 млн) за 16 млн доз вакцины «Спутник V». Пока получено лишь 150 тыс. доз.

Российский фонд прямых инвестиций заверил, что выполнит обязательства по контракту.

Один самолёт с вакциной «Спутник V» должен прибыть в Гватемалу на этой неделе. Ещё один борт с грузом вакцины прибудет уже в начале следующей недели в рамках исполнения контрактных обязательств, — сообщил представитель РФПИ.

Ранее стало известно, что Гватемала стала третьим государством в Центральной Америке, которое зарегистрировало вакцину «Спутник V». Было это в феврале 2021 года. Препарат прошёл регистрацию в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization), при которой власти не проводят собственных исследований, а рассматривают испытания, которые прошли в России.