Украинские депутаты объявили Россию «государством-террористом»

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Верховная рада Украины приняла закон, объявляющий Россию «государством-террористом», сообщается на сайте партии «Слуга народа». Кроме того, в стране вводится запрет на использование символики Z и V в контексте военных действий. Отмечается, что цель инициативы — защита Украины в информационном пространстве.

Народные депутаты приняли законопроект № 7214, который обеспечивает защиту Украины в информационном пространстве, — говорится в сообщении.

1 апреля Верховная рада также приняла закон, позволяющий национализировать имущество россиян. Под его действие попадают граждане других стран, «тесно связанные с Россией» и поддерживающие специальную операцию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за сотрудничество с Россией. Максимальный срок наказания по нему составляет 15 лет лишения свободы.