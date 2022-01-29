Великобритания усилит группировку войск в Эстонии

Великобритания намерена удвоить численность воинского контингента в Эстонии. В республику также будут переброшены оборонительные вооружения, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу британского премьера.

Великобритания рассматривает вариант удвоения численности войск и отправки оборонительного вооружения в Эстонию. Реактивные самолёты, военные корабли и военные специалисты могут быть направлены, чтобы защитить союзников по НАТО, — отмечается в сообщении.

Лондон решил оказать максимально возможную помощь НАТО из-за ситуации вокруг Украины. Окончательные детали переброски военных в Эстонию будут согласованы на предстоящей неделе на встречах с представителями НАТО в Брюсселе.

Этот пакет будет чётким посланием Кремлю, что мы не потерпим дестабилизирующей активности и будем всегда стоять вместе с нашими союзниками по НАТО перед лицом враждебной деятельности со стороны России, — приводит агентство слова премьера Бориса Джонсона.

Также ожидается визит в Венгрию, Словению и Хорватию британского министра обороны Бена Уоллеса. Сейчас в Эстонии находятся 900 британских военных.

Ранее стало известно, что высшее военное руководство Великобритании разработало несколько вариантов «сдерживания» России в Европе. Выбрать оптимальные из них с точки зрения Лондона должен премьер страны Борис Джонсон. Предложения военных потребовались в связи с ситуацией вокруг Украины. Офицеры исполнили поручение Джонсона, которое он дал руководителям Минобороны и спецслужб на прошлой неделе.