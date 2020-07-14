Великобритания направит авианосец в Тихий океан для сдерживания Китая

https://static.news.ru/photo/22fba9e0-c5cd-11ea-9a6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: savetheroyalnavy.org

Великобритания в начале 2021 года отправит новейший авианосец Queen Elizabeth в Азиатско-Тихоокеанский регион для стратегического сдерживания Китая.

Об этом сообщает The Times. Авианосец войдёт в состав ударной флотской группировки и будет главным её звеном. Судно, на постройку которого Лондон потратил около $3,9 млрд, поучаствует в совместных военных учениях Великобритании, США и Японии. Также на борту авианосца могут заключить несколько торговых сделок, по данным источников в британских военных кругах.

На борту Quenn Elizabeth будут находиться самолёты корпуса морской пехоты США в дополнение к палубному крылу истребителей F-35B и вертолётам. Сопровождать судно в Тихом океане будут два эсминца, два фрегата и два танкера. Как стало известно изданию, британские военные рассматривают планы об отправке авианосца в АТР в свете обзора национальной стратегии обороны и внешней политики, который планируют обнародовать осенью 2020 года.

Ожидается, что в документе будет содержаться рекомендация правительству увеличить военное присутствие в сфере интересов Пекина и расширить сотрудничество с китайскими соседями — Южной Кореей и Японией. Также, вероятно, будет затронута тема кибербезопасности.

Как передавал NEWS.ru, в начале июля два американских авианосца и стратегический бомбардировщик B-52H провели учения в Южно-Китайском море.