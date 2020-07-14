Великобритания направит авианосец в Тихий океан для сдерживания Китая

Великобритания в начале 2021 года отправит новейший авианосец Queen Elizabeth в Азиатско-Тихоокеанский регион для стратегического сдерживания Китая.
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На борту Quenn Elizabeth будут находиться самолёты корпуса морской пехоты США в дополнение к палубному крылу истребителей F-35B и вертолётам. Сопровождать судно в Тихом океане будут два эсминца, два фрегата и два танкера. Как стало известно изданию, британские военные рассматривают планы об отправке авианосца в АТР в свете обзора национальной стратегии обороны и внешней политики, который планируют обнародовать осенью 2020 года.
Ожидается, что в документе будет содержаться рекомендация правительству увеличить военное присутствие в сфере интересов Пекина и расширить сотрудничество с китайскими соседями — Южной Кореей и Японией. Также, вероятно, будет затронута тема кибербезопасности.
Как передавал NEWS.ru, в начале июля два американских авианосца и стратегический бомбардировщик B-52H провели учения в Южно-Китайском море.
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