Великобритания и ЕС официально согласовали все условия торговой сделки

https://static.news.ru/photo/c1428e0c-45fc-11eb-99c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Han Yan/Global Look Press

Власти Великобритании и Евросоюза согласовали все условия сделки о формате будущих отношений и свободой торговли после Brexit, заявил британский премьер Борис Джонсон.

Дело сделано, — написал премьер на своей странице в Twitter.

The deal is done. pic.twitter.com/zzhvxOSeWz — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 24, 2020

Голосование по законопроекту о торговом соглашении с Евросоюзом состоится в парламенте Великобритании 30 декабря.

Наша работа будет продолжена парламентским голосованием, которое, я надеюсь, пройдет 30 декабря, — заявил Борис Джонсон.

В Еврокомиссии заявили, что торговля будет проходить без пошлин и квот. Подписание соглашения означает, что в Рождество и Новый год Евросоюз и Великобритания войдут без очередей на границах из людей и грузовиков. Заключение соглашения подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Соглашение достигнуто. Это позволит избежать прерывания ключевых связей. Оно позволит обеспечить справедливый доступ к общему рынку и сбалансированные условия для рыболовства, — сообщила политик.

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала сделку по Brexit исторической. Она подчеркнула, что немецкое правительство выработает свою позицию по ней до 28 декабря, затем соглашение будут утверждать Европарламент и ЕС.

Как сообщает Reuters со ссылкой на свои источники, Европейский суд не будет иметь власти при разрешении споров между Великобританией и Евросоюзом. Этот вопрос был принципиальным для британской стороны.

В 2019 году товарооборот между ЕС и Британией составил примерно $900 млрд. Если бы стороны не смогли заключить соглашение, то с 2021 года были бы вынуждены вести дела по правилам ВТО. Для этого нужно было бы задействовать применение пошлин и квот, из-за чего Великобританию ждало бы снижение ВВП на 2%, а также увеличение безработицы до 8%.

Как писал NEWS.ru, на дорогах британского графства Кент образовались многокилометровые пробки. Это было связано с тем, что Великобритания не подписала с Евросоюзом соглашения и привилегии, которыми пользуются остальные члены сообщества.