Вашингтон решил не приглашать Путина на саммит АТЭС Посол России Бердыев заявил, что США не пригласят Путина на саммит АТЭС

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Владимир Путин

Вашингтон дал понять, что не намерен приглашать на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско некоторых лидеров государств, в том числе и президента России Владимира Путина, сообщил посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев. По его словам, которые приводит РИА Новости, Москва продолжает работу с США и добивается от них выполнения обязательств в качестве принимающей стороны мероприятия.

США сообщили нам по двусторонним каналам, что в этом году они не собираются приглашать ряд лидеров в силу того, что в отношении них действуют санкционные ограничения, — сказал Бердыев.

Дипломат добавил, что направил запрос принимающей стороне с призывом отослать приглашение российскому лидеру. По мнению Бердыева, решение США демонстрирует недобросовестность Вашингтона и «сохранение конфронтационного подхода к вопросам многостороннего экономического сотрудничества, политизации сугубо экономического форума». Посол подчеркнул, что считает такое положение дел «прискорбным».

До этого Бердыев заявил, что Вашингтон чинит серьезные препятствия для полноценного участия России в работе АТЭС. Он отмечал, что РФ будет учитывать поведение США, не подобающее стране-хозяйке, при планировании участия в саммите, который пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско.

Вместе с тем в июле пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что Соединенные Штаты планируют работать с Россией для обеспечения ее «надлежащего участия» в осеннем саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. По ее словам, Вашингтон в преддверии мероприятия также будет активно сотрудничать с Гонконгом, Китаем и всеми экономиками стран АТЭС.