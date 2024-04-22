Вашингтон ответил на атаку по авиабазе США в Сирии Пентагон: уничтожена пусковая установка, атаковавшая базу США в Сирии

Фото: Morteza Nikoubazl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Истребитель возглавляемой США коалиции на Ближнем Востоке уничтожил пусковую установку после неудавшегося ракетного удара по военной базе Штатов в районе Румейлан в Сирии, сообщил ТАСС представитель Пентагона. По его данным, в результате инцидента американские военнослужащие не пострадали.

Ответственность за нападение на американцев взяла на себя группировка Kataib Hezbollah, пишет Reuters. Представители этой военизированной организации уже заявили: «То, что произошло, это только начало». Нападение на авиабазу США произошло на следующий день после того, как премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа аль-Судани вернулся из США, где он встретился с президентом Джо Байденом в Белом доме.

Агентство разъяснило, что Kataib Hezbollah была создана в 2022 году и действует по образцу ливанской военно-политической организации «Хезболла». Она подчинялась спецподразделению Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Sepah-e-Qods, во главе которого стоял генерал Касем Сулеймани. После его ликвидации США в 2020 году, контроль КСИР над Kataib Hezbollah сильно ослаб.

Ранее анонимный источник сообщил арабскому агентству Shafaq, что по американской базе «Хирбет аль-Джир» в северной сельской местности Эль-Хасаки в Сирии с территории Ирака 22 апреля было выпущено пять ракет. По данным инсайдера, американские самолеты интенсивно летали вдоль иракско-сирийской границы.