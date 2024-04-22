По военному аэродрому США в Сирии нанесли ракетный удар Shafaq: с территории Ирака атакована база США в Сирии

Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Анонимный источник сообщил арабскому агентству Shafaq, что по американской базе «Хирбет аль-Джир» в северной сельской местности Эль-Хасаки в Сирии с территории Ирака 22 апреля было выпущено пять ракет. По данным инсайдера, сейчас американские самолеты интенсивно летают вдоль иракско-сирийской границы.

Инцидент произошел на фоне высокой напряженности между иракскими вооруженными группировками и правительством из-за присутствия американских войск. О повреждениях или пострадавших в результате нападения не сообщается.

Также стало известно, что США уже ответили на атаку. Еще один источник Shafaq рассказал, что американский самолет сделал залп по месту, где, предположительно, находится установка, атаковавшая аэродром США. По его словам, некоторые ракеты упали внутри границ Ирака.

Информацию о нападении на американский аэродром в Сирии подтвердил официальный Telegram-канал «Хезболлы». По его информации, при атаке на базу США применили пять ракет и беспилотников.

Центральное командование Вооруженных сил США сообщило 20 апреля, что не имеет никакого отношения к ударам по территории Ирака. В частности, по военной базе «Кальсу», расположенной в провинции Бабиль. Эта информация не соответствует действительности, заверили в Пентагоне.

При этом, по информации издания The Jerusalem Post, базу «Кальсу» атаковали три истребителя F-35. Его источники также сообщили, что на границах Ирака летали десятки американских и израильских самолетов.

Источники арабского новостного канала Al-Hadath не смогли точно сказать, чем был нанесен удар по иракской военной базе, беспилотниками или авиацией. Они не знают, кто стоит за нападением.