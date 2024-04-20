В США отвергли свою причастность к взрывам в Ираке Пентагон опроверг причастность к взрывам на иракской военной базе

Фото: Gianluca Vannicelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Центральное командование Вооруженных сил США в соцсети Twitter (X) сообщило, что не имеет никакого отношения к ударам по территории Ирака. В частности, по военной базе «Кальсу», расположенной в провинции Бабиль. Эта информация не соответствует действительности, заверили в Пентагоне.

США сегодня не наносили авиаударов по Ираку, — говорится в сообщении Центра командования США.

При этом, по информации издания The Jerusalem Post, базу «Кальсу» атаковали три истребителя F-35. Его источники также сообщили, что на границах Ирака летали десятки американских и израильских самолетов. При этом инсайдеры газеты в службах безопасности Ирака отметили, что до сих пор неизвестно, кто несет ответственность за этот воздушный удар.

Источники арабского новостного канала Al-Hadath не смогли точно сказать, чем был нанесен удар по иракской военной базе, беспилотниками или авиацией. Они не знают, кто стоит за нападением.

Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сообщил, что Израиль ударил по базе «Кальсу» шиитской группировки «Хашд аш-Шааби». Источники утверждали, что после взрыва небо патрулировали не менее 13 американских беспилотников.