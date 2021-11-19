Вашингтон одобрил слова Путина о мирном разрешении конфликта в Донбассе

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США приветствует заявление российского лидера Владимира Путина о разрешении конфликта в Донбассе мирным путём на основе минских договорённостей. По её словам, в Вашингтоне также поддерживают активизацию усилий по достижению урегулирования в регионе, сообщает РИА Новости.

Мы приветствуем заявление президента Путина о необходимости разрешить конфликт в Донбассе мирным путём на основе минских договорённостей. Мы поддерживаем активизацию усилий по достижению урегулирования в рамках минских договорённостей и призываем немедленно предпринять шаги по восстановлению режима прекращения огня от июля 2020 года, — подчеркнула Псаки на брифинге.

Она добавила, что серьёзную обеспокоенность в Вашингтоне испытывают по поводу «военных действий со стороны РФ в отношении Украины». От Москвы требуется деэскалация напряжённости.

Псаки также коснулась российско-американских отношений. Она от лица Белого дома согласилась с Путиным в том, что страны должны поддерживать диалог, это позволит разрешить имеющиеся разногласия.

Мы согласны — и это часть важных дискуссий, — пояснила пресс-секретарь Белого дома.

Ранее стало известно, что украинский кризис пока далёк от завершения, заявил, выступая на расширенном заседании коллегии МИД РФ, Владимир Путин. По его словам, Запад потакает курсу Киева на демонтаж Минских соглашений и обостряет ситуацию в Донбассе, поставляя Киеву оружие и боеприпасы. Путин уточнил, что усилия в рамках «нормандского формата» необходимо продолжать.