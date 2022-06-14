В Запорожье заявили о необходимости смертной казни за военные преступления

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил о необходимости смертной казни за военные преступления. Об этом он сказал в эфире телеканала «Соловьёв Live».

По мнению Рогова, казнь нужно вводить за массовое убийство мирного населения.

Как бы ни хотелось что-то сделать с негодяями, всё должно быть только по закону. Мое глубокое убеждение, что смертная казнь на наших территориях необходима. <...> Или гарантированное пожизненное заключение всем негодяям, которые имеют отношение к военным преступлениям, — сказал представитель запорожской администрации.

Также Рогов добавил, что «как только будут взяты в плен все эти боевики — террористы Зеленского, они сами друг друга быстро сдадут».

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в регионе готовы к перезапуску или уже работают более половины предприятий. По его словам, в области выстроена система светофора.