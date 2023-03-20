В ЮАР признали свои обязательства перед МУС по «аресту» Путина В ЮАР заявили, что осознают юридические обязательства перед МУС при визите Путина на БРИКС

Фото: kremlin.ru

Участники встречи лидеров БРИКС, 2019 год

Южно-Африканская Республика осознает свои обязательства по признанию решений Международного уголовного суда и принимает во внимание ордер МУС на арест президента РФ Владимира Путина, сообщил Reuters представитель президента ЮАР Сирила Рамафосы, Винсент Магвенья. Ожидалось, что российский лидер примет участие в 15-м саммите БРИКС, который состоится в ЮАР, но официального подтверждения еще не было.

Мы, как правительство, осознаем наше юридическое обязательство. Однако в период до саммита мы будем продолжать взаимодействовать с соответствующими заинтересованными сторонами, — заявил пресс-секретарь президента ЮАР.

По словам Магвеньи, администрация президента ЮАР не собирается выказывать предположения о возможных сценариях своих действий в случае приезда Путина. По словам пресс-секретаря Сирила Рамафосы, приглашения на саммит БРИКС, насколько ему известно, еще не направлялись главам государств, поэтому разговоры о возможном приезде российского лидера «представляют собой предположения о сценарии, которого может и не быть».

ЮАР при этом остается привержена поискам мирных путей для разрешения конфликта на Украине, добавил Магвенья.

Ранее премьер-министр Камбоджи Хун Сен выразил обеспокоенность, что решение МУС о выдаче ордера на арест Путина может спровоцировать ядерную войну. По его мнению, это также осложнит усилия Китая в стремлении к мирному урегулированию украинского кризиса.