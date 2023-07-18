В ЮАР оценили возможные последствия ареста Путина в стране Рамафоса: арест Путина в ЮАР по ордеру МУС был бы равносилен объявлению войны России

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Гипотетический арест в Южно-Африканской Республике президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) был бы равносилен объявлению войны России, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса. Свою позицию он высказал в письменных показаниях Высокому суду южноафриканской провинции Гаутенг в связи с иском со стороны оппозиционной партии «Демократический альянс». Как сообщает местный новостной портал News 24, лидер африканской республики настоял, чтобы его позиция держалась судом в тайне.

Было бы безрассудным, неконституционным и незаконным осуществлением полномочий, предоставленных правительству, объявить войну России путем ареста президента Путина, — приводятся слова Рамафосы.

В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России. На этом фоне в ряде стран заявили, что выполнят это решение в случае визита к ним Путина.

Ранее главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан призвал власти ЮАР поступить «правильно» и учитывать международное право, если Путин посетит саммит БРИКС в Йоханнесбурге. Призыв связан с решением МУС выдать ордер на арест российского лидера в марте 2023 года.