В Японии заплатили рекордные $15,5 тысячи за килограмм чая

В Японии на аукционе местный житель приобрёл килограмм скрученных вручную чайных листьев за 1,96 млн иен (около $15,5 тысячи). Это рекордная сумма за всю историю проведения подобных торгов, сообщает агентство Kyodo.

Мы смогли приобрести чай хорошего цвета и формы, — отметил оптовый торговец Нацуки Вада.

Аукционы чая ежегодно проходят в апреле в городе Сидзуока. В одноименной префектуре, которая находится в центральной части государства, расположены лучшие чайные плантации Японии.

В среднем цена на чай нового урожая на торгах утром 18 апреля в Сидзуоке составляла пять тысяч иен (около $40) за килограмм.

В Токио ранее на ежегодном рыбном аукционе голубой тунец весом 278 килограммов был продан за $1,8 млн (193,2 млн иен). Аукцион ежегодно проводится в начале января на одном из крупнейших в мире рыбных рынков, который с 2018 года находится в районе Тоесу у Токийского залива. Самую высокую цену второй год подряд предлагает компания Kiyomura, которая владеет сетью ресторанов SushiZanmai.

Также на рыбном аукционе в японской префектуре Фукуи был продан снежный краб за 800 тысяч иен ($7 тысяч). Это стало рекордной ценой на этот вид морских животных на данном ежегодном аукционе.