В ВОЗ заявили о снижении смертности от COVID-19 на 90% Глава ВОЗ Гебрейесус: смертность от коронавируса в мире снизилась с февраля почти на 90%

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Здание штаб-квартиры ВОЗ в Женеве

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что смертность от коронавируса в мире с февраля этого года снизилась почти на 90%. Он добавил, что на прошлой неделе сообщалось о 9,4 тысяч смертей по всему миру от коронавируса. Глава организации пояснил, что в феврале этот показатель превышал 75 тысяч, сообщает РИА Новости.

На прошлой неделе ВОЗ была проинформирована о чуть более чем 9,4 тысячи смертей от COVID-19, что почти на 90% меньше, чем в феврале этого года, когда число смертей за неделю превышало 75 тысяч, — сказал Гебрейесус.

Несмотря на оптимизм, по его словам, показатели по тестированию на коронавирус и его секвенированию остаются низкими во всем мире. Беспокойство вызывает возможное распространение новых вариантов вируса.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее призвал Организацию Объединенных Наций провести тщательное расследование на предмет причастности США к искусственному созданию коронавируса. В своем Telegram-канале он написал, что под контролем Пентагона находится более 300 лабораторий по всему миру. Парламентарий не сомневается, что COVID был создан лабораторным путем.

Он отметил, что суммарно от COVID-19 умерли более 6,5 млн человек, а потому в случае обнаружения причастности США к созданию инфекции власти должны будут компенсировать другим странам издержки.