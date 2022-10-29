Володин призвал ООН расследовать роль США в создании COVID-19

Фото: shutterstock

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Организацию Объединенных Наций провести тщательное расследование на предмет причастности США к искусственному созданию коронавируса. В своем Telegram-канале он написал, что под контролем Пентагона находится более 300 лабораторий по всему миру. Парламентарий не сомневается, что COVID был создан лабораторным путем.

Ученые разных стран нашли доказательства лабораторного происхождения COVID-19. Под контролем Пентагона в 30 государствах мира находится 336 биолабораторий, способных создать подобный вирус. <...> ООН должна провести независимое расследование о причастности Вашингтона к появлению коронавируса, — написал Володин.

Он отметил, что суммарно от COVID-19 умерли более 6,5 млн человек, а потому в случае обнаружения причастности США к созданию инфекции власти должны будут компенсировать другим странам издержки.

Ранее завлабораторией биотехнологии НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Сергей Альховский заявил, что причин считать происхождение вируса COVID-19 искусственным не существует, а предположения о создании его в лаборатории носят тенденциозный характер. По его словам, вирус предварительно должен был сформироваться «в природном резервуаре».