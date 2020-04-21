В ВОЗ рассказали о прогрессе в создании вакцины от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) имеет данные о 67 прототипах вакцины от коронавируса, над которыми работают в мире. По трём из них уже начаты первые клинические испытания.
Об этом
ВОЗ объявила вспышку коронавирусной инфекции мировой пандемией 11 марта. К 21 апреля в мире выявлено около 2,5 млн случаев заражения, более 170 тысяч человек скончались.
Ранее, как передавал NEWS.ru, в ВОЗ назвали предполагаемый первоисточник коронавируса. Организация считает, что вирус не был создан искусственно, его «экологическим резервуаром» стали летучие мыши.
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