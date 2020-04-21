В ВОЗ рассказали о прогрессе в создании вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/75a37160-83ff-11ea-aaee-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Oxberry/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) имеет данные о 67 прототипах вакцины от коронавируса, над которыми работают в мире. По трём из них уже начаты первые клинические испытания.

Об этом рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире радиостанции «Эхо Москвы». По её словам, к стадии клинических испытаний близки и остальные прототипы. Вуйнович подчеркнула, что все фазы клинических исследований и проб займут от 12 до 18 месяцев, поэтому ждать массового производства вакцины в ближайшее время не стоит.

ВОЗ объявила вспышку коронавирусной инфекции мировой пандемией 11 марта. К 21 апреля в мире выявлено около 2,5 млн случаев заражения, более 170 тысяч человек скончались.

Ранее, как передавал NEWS.ru, в ВОЗ назвали предполагаемый первоисточник коронавируса. Организация считает, что вирус не был создан искусственно, его «экологическим резервуаром» стали летучие мыши.