ВОЗ раскрыла предполагаемый первоисточник коронавируса

https://static.news.ru/photo/1d3ce51c-83c6-11ea-bdee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vadim Nekrasov/Global Look Press

Коронавирус не был создан в лаборатории, его «экологическим резервуаром» стали летучие мыши. Об этом заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Фадела Чаиб. По её словам, вирус перешёл к человеку через промежуточное звено.

Совершенно очевидно, что существует промежуточный носитель, который передал заболевание от мышей к людям, — цитирует её радио Sputnik.

Представитель ВОЗ отметила, что вирус имеет животное происхождение, как и многие другие: вирус лихорадки Эбола и чума.

Мы все должны сконцентрироваться на фактах, а не теориях. ВОЗ является научной организацией, и мы предполагаем, что вирус имеет животное происхождение, — заключила она.

Ранее NEWS.ru сообщал, что версия о лабораторном происхождении коронавируса COVID-19 не соответствует действительности. Об этом заявил замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семёнов. По его словам, подобные гипотезы могут выдвигать только «специалисты», не имеющие профессиональных знаний.