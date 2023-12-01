В ВОЗ рассказали, могут ли вспышки пневмонии в Китае вызвать пандемию ВОЗ: вспышки пневмонии в Китае не носят пандемического характера

Фото: Wang Zirui/Sipa Asia/Global Look Press

Вспышки микоплазменной пневмонии в Китае зимой не представляют опасности и не имеют пандемического потенциала, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис. По ее словам, которые приводит РИА Новости, организация следит за ситуацией в КНР и предоставляет консультации по лечению.

Микоплазменная пневмония — это то, что мы обычно наблюдаем зимой, она лечится антибиотиками и четко выявляется во многих разных странах. И, опять же, мы следим за ситуацией и предоставляем консультации по лечению и другим вопросам. В настоящее время мы не рассматриваем их как имеющие пандемический потенциал, — сказала Харрис.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский заявил, что рост заболеваемости неизвестной разновидностью пневмонии среди детей в Китае не означает, что миру угрожает новая пандемия. Он уточнил, что сам термин «пандемия» в данном случае неуместен.

Врач подчеркнул, что все эти возбудители относятся к группе респираторных инфекций, характерным сезоном распространения которых традиционно являются осень и зима. Комментируя сообщения СМИ о том, что новой болезнью в Китае страдают в основном дети до трех лет включительно, врач указал, что из-за карантинных мероприятий прошлых лет, связанных с коронавирусом, у детей не выработался иммунитет к респираторным заболеваниям.