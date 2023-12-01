Инфекционист оценил опасность вспышки детской пневмонии в Китае Инфекционист Вознесенский: пандемия детской пневмонии миру не грозит

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Рост заболеваемостью детей в Китае неизвестной разновидностью пневмонии не означает, что миру угрожает новая пандемия, заявил в беседе «360» врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский. Он уточнил, что сам термин «пандемия» в данном случае неуместен.

Слово «пандемия» вообще не может употребляться в данном контексте. По сообщениям средств массовой информации, в Китае выраженный подъем заболеваемости гриппом, аденовирусной инфекцией, риновирусной инфекцией и одним из бактериальных агентов, таким как микоплазма, — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что все эти возбудители относятся к группе респираторных инфекций, характерным сезоном распространения которых традиционно являются осень и зима. Комментируя сообщения СМИ о том, что новой болезнью в Китае страдают в основном дети до трех лет включительно, врач указал, что из-за карантинных мероприятий прошлых лет, связанных с коронавирусом, у детей не выработался иммунитет к респираторным заболеваниям.

Как отметил медик, существуют четкие алгоритмы неспецифической профилактики подобных заболеваний. Так, ежегодно проводится вакцинация от гриппа, в том числе среди детей с шестимесячного возраста.

Ранее ВОЗ заявила о распространении инфекции неизвестной природы в северных провинциях КНР. По данным системы общественного наблюдения ProMED, отслеживающей вспышки заболеваний по всему миру, больницы в Пекине и Ляонине оказались переполнены, а во многих школах отменены занятия.