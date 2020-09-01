В ВОЗ призвали людей научиться жить с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/5a2a5c0a-ec37-11ea-b57c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Победа над коронавирусом будет одержана не после повсеместной вакцинации населения, а когда люди научатся жить с вирусом. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

Конец пандемии настанет, а день, когда мы победим пандемию, не обязательно связан с вакциной, это произойдёт, когда мы научимся жить с пандемией, а это может быть завтра, — заявил в эфире Sky News Клюге.

Для того чтобы научиться жить с вирусом, по мнению Клюге, правительства должны взять на себя активную руководящую роль, а люди — соблюдать ограничительные меры: носить маски и не ходить на массовые собрания. Представитель ВОЗ также добавил, что мир сейчас более готов к коронавирусу, чем в феврале. В настоящее время с ним можно бороться, контролировать его передачу, не блокируя экономику и сферу образования. При этом Клюге не исключил введения новых локальных карантинов и закрытий школ, так как «с начала октября до конца ноября мы снова можем увидеть пик госпитализаций и смертности».

Как писал NEWS.ru, стратегия Швеции в борьбе с пандемией коронавируса обязана в долгосрочной перспективе стать примером и для других стран. С таким заявлением выступил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения доктор Дэвид Набарро. Он похвалил власти Швеции за введение мягких ограничительных мер на фоне пандемии. По словам специального посланника ВОЗ, секрет победы над COVID-19 кроется в доверии между правительством и народом страны. Местное правительство не стало вводить жёсткие карантинные меры — оно понадеялось на сознательность своих граждан. И население правильно восприняло решение властей. Именно так, считает Набарро, стоит действовать другим государствам в будущем. Он заметил, что жёсткий карантин — это «грубый инструмент», от удара которым страдают доходы граждан и малого бизнеса.