В ВОЗ выразили сожаление о решении США выйти из организации

https://static.news.ru/photo/581107ce-ee9f-11ea-ad8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thorkild Tylleskar/wikipedia.org

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сожалеет о решении США выйти из её состава. Таким образом официальный представитель организации Маргарет Харрис прокомментировала заявление Белого дома, что до официального выхода, намеченного на 6 июля 2021 года, Вашингтон намерен постепенно сокращать масштабы своего взаимодействия с ВОЗ.

В целом, хотела бы повторить наши предыдущие заявления на этот счёт: мы сожалеем, — цитирует ТАСС Харрис.

О сокращении взаимодействия с этой структурой ООН и отзыве прикомандированных к ВОЗ американских экспертов говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус, распространённом 3 сентября.

Как писал NEWS.ru, власти США уведомили генсека ООН о выходе из ВОЗ. Соответствующую информацию сообщили в офисе Антониу Гутерриша. Президент США Дональд Трамп 29 мая объявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку её руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивала американская администрация. Однако не все конгрессмены разделили его позицию. Так, сенатор-демократ Роберт Менендес посчитал, что американцы могут остаться без помощи и защиты из-за хаотичной позиции американского лидера.

Подготовкой письма в ВОЗ занимались сотрудники администрации президента. В послании говорится, что Вашингтон согласен предоставлять организации такой же объём средств, какой предоставляет Пекин. По словам Трампа, США ежегодно выплачивают ВОЗ «почти 500 млн долларов в год», в то время как Китай «платит 38 млн долларов». Кроме того, по версии Трампа, власти КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением коронавируса.