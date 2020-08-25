ВОЗ: случаи повторного заражения COVID-19 не будут регулярными

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Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что свидетельства о повторном заражении COVID-19 пока носят единичный характер.

Как передаёт РИА Новости, Харрис, комментируя в ходе брифинга случай в Гонконге, отметила, что в ВОЗ не исключают саму возможность повторного заражения.

Но важно отметить, что таких случаев было очень и очень мало. И это один случай на более чем 23 миллиона. Вероятно, мы увидим ещё подобные случаи, но они не будут регулярными, — подчеркнула представитель ВОЗ.

Харрис добавила, что случай в Гонконге важен для понимания механизмов выработки иммунитета и для разработки вакцин. По её словам, в ВОЗ рассчитывают, что вакцинирование приведёт к более устойчивому иммунитету, чем тот, который вырабатывается при естественном ходе болезни.

Как писал NEWS.ru, 18 августа стало известно, что житель Гонконга заразился коронавирусом повторно. Медики полагают, что речь не идёт об инфекции, которую не удалось до конца победить в первый раз. 25 августа о случаях повторного инфицирования сообщили в Нидерландах и Бельгии. По словам вирусолога Марион Копманс, все разновидности коронавируса в этих случаях имеют разный генетический код.