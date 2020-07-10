В ВОЗ оценили версию о существовании COVID в спящем состоянии до пандемии

https://static.news.ru/photo/9334a192-c2b4-11ea-8807-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peng Ziyang/Xinhua/Global Look Press

Версия о существовании COVID-19 в спящем состоянии ещё задолго до пандемии имеет право на жизнь. Сейчас учёные исследуют происхождение вируса, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

ВОЗ собрала большую команду, которая будет работать совместно с китайскими учёными, чтобы проанализировать происхождение вируса. Этот вирус жил в животных и в какой-то момент перешёл на человека. Точно когда, что и где случилось — тяжело сказать, это сейчас исследуется. Вирусы можно обнаружить в сточных водах. Но конкретно ничего сказать нельзя, — отметила представитель ВОЗ.

По её словам, сейчас исследуются старые образцы и это довольно сложное исследование, передаёт РИА Новости.

Ранее The Sunday Times опубликовала материал, из которого следует, что генетически близкий к SARS-CoV-2 возбудитель (RaTG13) многие годы хранился (и продолжает храниться) и подвергался изучению в Уханьском институте вирусологии. Издание сообщает, что в 2012 году заражению им подверглись рабочие, убиравшие экскременты летучих мышей.

Утверждения о том, что именно в лаборатории и возник новый коронавирус, приведший к пандемии, не ново. Доктор Юань Жимин связал появление таких теорий со страхами людей, беспомощностью и отсутствием информации в результате кризиса здравоохранения.

Директор вирусной лаборатории заверил, что никаких утечек не было. Он подчеркнул, что все исследователи работали безопасно и в соответствии с законами.

Также власти Китая настаивают на том, что ВОЗ не нашла доказательств того, что новый коронавирус был создан человеком. А Ши Чжэнли, эксперт по вирусам летучих мышей (считается, что от этих животных возбудитель передался человеку) и заместитель директора института, сказала в феврале прессе, что «клянётся своей жизнью», что вспышка не связана с лабораторией.

Как писал NEWS.ru, генетики усомнились в официальной версии происхождения коронавируса. Греческие учёные не нашли доказательств возникновения нового коронавируса в результате рекомбинации.

Анализ подтвердил, что новый вирус действительно тесно связан с патогенами, поражающими летучих мышей, которые живут в провинции Юньнань. Однако при этом у него обнаружился ряд уникальных черт в устройстве РНК вируса, несовместимых с теорией о недавней рекомбинации.