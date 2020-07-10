В ВОЗ оценили версию о существовании COVID в спящем состоянии до пандемии

Версия о существовании COVID-19 в спящем состоянии ещё задолго до пандемии имеет право на жизнь. Сейчас учёные исследуют происхождение вируса, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
ВОЗ собрала большую команду, которая будет работать совместно с китайскими учёными, чтобы проанализировать происхождение вируса. Этот вирус жил в животных и в какой-то момент перешёл на человека. Точно когда, что и где случилось — тяжело сказать, это сейчас исследуется. Вирусы можно обнаружить в сточных водах. Но конкретно ничего сказать нельзя, — отметила представитель ВОЗ.
По её словам, сейчас исследуются старые образцы и это довольно сложное исследование,
Ранее The Sunday Times
Утверждения о том, что именно в лаборатории и
Директор вирусной лаборатории заверил, что никаких утечек не было. Он подчеркнул, что все исследователи работали безопасно и в соответствии с законами.
Также власти Китая настаивают на том, что ВОЗ не нашла доказательств того, что новый коронавирус был создан человеком. А Ши Чжэнли, эксперт по вирусам летучих мышей (считается, что от этих животных возбудитель передался человеку) и заместитель директора института, сказала в феврале прессе, что «клянётся своей жизнью», что вспышка не связана с лабораторией.
Как писал NEWS.ru, генетики усомнились в официальной версии происхождения коронавируса. Греческие учёные не нашли доказательств возникновения нового коронавируса в результате рекомбинации.
Анализ подтвердил, что новый вирус действительно тесно связан с патогенами, поражающими летучих мышей, которые живут в провинции Юньнань. Однако при этом у него обнаружился ряд уникальных черт в устройстве РНК вируса, несовместимых с теорией о недавней рекомбинации.
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