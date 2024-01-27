В Венгрии назвали способы достижения мира на Украине и в Газе Сийярто: мира на Украине и в Газе можно достигнуть противоположными способами

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Петер Сийярто

Конфликты в секторе Газа и на Украине должны быть разрешены как можно скорее, но для их решения необходимы противоположные подходы, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью израильской газете Jerusalem Post. Он добавил, что спасение жизней мирных граждан является приоритетной задачей.

Чем дольше продлится война, тем больше мирных людей погибнет, — сказал министр.

По словам Сийярто, в случае с Украиной необходимо прекращение огня, мирные переговоры и последующее заключение мирного договора. В то же время в Газе, наоборот, Израиль должен одержать победу над палестинским движением ХАМАС.

Он добавил, что в случае выхода любого из этих конфликтов за пределы границ одной страны последует вовлечение в него других государств. Министр считает, что подобная ситуация может легко привести к третьей мировой войне.

О рисках начала новой мировой войны предупреждал и спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, фашистская идеология стала нормой для руководства стран НАТО, что создает опасную ситуацию в мире. Володин подчеркнул, что европейские официальные лица не только оправдывают преступления киевских нацистов, но и выступают спонсорами политики геноцида и терроризма.