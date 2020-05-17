В украинском учебнике Галичину назвали родиной европейских народов

https://static.news.ru/photo/c8f40228-9861-11ea-9d5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/hermann-130146

В украинском учебнике по географии за восьмой класс утверждается, что родиной французов, евреев и испанцев является Галичина, а белорусы генетически имеют не славянское, а балтийское происхождение.

Географические названия Галатея, Франция (Галлия), Галисия в Испании или Португалия (Порту-Галлия), вероятно, указывают на то, что пращуры современных французов, испанцев, португальцев, евреев и турок могли прийти на эти земли с украинской Галичины, — цитируют «Украинские новости» авторов учебника.

Также в учебном пособии говорится, что Украине «не повезло с отсталыми соседями», ни одна из граничащих с нею стран не характеризуется высоким уровнем экономического развития. Также отмечается, что украинцы являются «старейшей нацией на земле».

Белорусы и поляки имеют разное генетическое происхождение. Поляки — славянское, а белорусы — балтийское, — утверждается в учебнике.

Как писал NEWS.ru, ранее в украинском учебнике по географии обнаружили карту фантастической страны из игры Skyrim. Схема расположения провинций из вымышленного мира попала в раздел «Земля на планете и карте» пособия для шестиклассников. Учебник вышел в 2014 году по рекомендации Министерства образования, а игра Skyrim появилась в 2011 году и стала пятой частью серии The Elder Scrolls. Её суть заключается в том, что участники исследуют фантастический мир материка Тамриэль, а само действие происходит в провинции Скайрим (Край неба). Сюжет многоплановой игры развивается вокруг рождения дракона Алдуина в Скайриме.