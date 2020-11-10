В Тюмени проститутки пожаловались на рэкетиров

https://static.news.ru/photo/9fe2508a-2365-11eb-bb96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Eichhammer via www.imago-images.de/Global Look Press

В Тюмени проститутки обратились в полицию с жалобой на банду вымогателей. Об этом сообщили местные соцсети.

В Тюмени появилась ОПГ! Орудует примерно с августа. Приходят к девушкам, предоставляющим интим-услуги, и требуют платить за «защиту», — цитирует сообщение Znak.

В соцсетях отмечают, что рэкетиры приходят толпой и с оружием. Они требуют платить «за крышу». С одной девушки берут пять тысяч рублей, с «фирмы» — 10 тысяч рублей. Тех, кто отказывается, избивают и угрожают покалечить. Главный рэкетир представляется Рустамом Татарином.

Проститутки пожаловались на действия вымогателей в полицию, но те первоначально просто отмахнулись от заявления девушек. Лишь другая смена приняла его к рассмотрению. Тюменцы полагают, что в полиции есть «друзья» бандитов.

Как писал NEWS.ru, уральские журналисты назвали имя полицейского, который, как предполагается, крышевал банду сутенёров в Екатеринбурге. Это майор Павел Хамрин, работавший в отделе по борьбе с оргпреступностью областного главка.

Потерпевшие указали несколько эпизодов, где он помогал сутенёрам вымогать деньги. Также потерпевшие утверждают, что в 2013 году Хамрин помог переквалифицировать одно дело с группового разбоя на причинение тяжкого вреда, за что получил несколько миллионов рублей.