В Туркмении бюджетницам снова запретили маникюр и накладные ресницы

Требования к внешнему виду работниц государственных учреждений и предприятий вновь ужесточили в столице Туркмении Ашхабаде.
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Женщинам-бюджетникам также предписали носить «узкие, простые и скромные» воротники, – сообщает радиостанция.
Отмечается, что в ашхабадских школах провели собрания, на которых сообщили о новых предписаниях. По мнению женщин, власти таким образом хотят оказать давление на сферу косметических услуг, цены на которые в последнее время выросли.
Как писал NEWS.ru, власти Туркмении с целью сокрытия информации о ситуации с пандемией запретили использовать слово «коронавирус», исключив его из обихода. Этими действиями правительство азиатской страны подвергло граждан опасности, заявили в организации «Репортёры без границ».
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