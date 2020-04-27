В Туркмении бюджетницам снова запретили маникюр и накладные ресницы

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Требования к внешнему виду работниц государственных учреждений и предприятий вновь ужесточили в столице Туркмении Ашхабаде.

Как сообщает «Радио Азатлык», бюджетницам, в том числе преподавательницам, запретили обесцвечивать волосы, носить накладные ресницы, делать татуаж бровей, маникюр и педикюр. Подобные ограничения ввели еще два года назад, но затем их смягчили.

Женщинам-бюджетникам также предписали носить «узкие, простые и скромные» воротники, – сообщает радиостанция.

Отмечается, что в ашхабадских школах провели собрания, на которых сообщили о новых предписаниях. По мнению женщин, власти таким образом хотят оказать давление на сферу косметических услуг, цены на которые в последнее время выросли.

Как писал NEWS.ru, власти Туркмении с целью сокрытия информации о ситуации с пандемией запретили использовать слово «коронавирус», исключив его из обихода. Этими действиями правительство азиатской страны подвергло граждан опасности, заявили в организации «Репортёры без границ».