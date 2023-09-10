В Турции возросло количество киберпреступлений из-за программистов из РФ

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Увеличение числа киберпреступлений фиксируется в Турции, пишет Financial Times со ссылкой на источники в полиции республики. Причиной называются российские программисты, которые переехали в страну и присоединились к турецким хакерам. Теперь они взламывают компьютеры по всему миру, говорится в материале.

Менее чем за год количество сообщений значительно возросло, — рассказали источники.

По данным полиции, преступники действуют очень избирательно, атакуя граждан других стран. Таким образом они избегают проблем с местной полицией. Как правило, хакеры воруют данные кредитных карт, паролей и учетных записей, после чего выставляют их на так называемое «подпольное облако логов».

Преступники совершают кибератаки при помощи программы Redline. По словам экспертов, вирус можно подхватить, скачивая нелицензионные игры и программное обеспечение.

Замглавы «Сбера» Станислав Кузнецов ранее заявил, что в России хакеры сместили фокус на менее защищенные организации. По его словам, преступники поняли, что атаки на системно значимые компании не приносят желаемых результатов. В связи с этим они начали взламывать ресурсы региональных органов госвласти, небольшие банки и страховые компании.