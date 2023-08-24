В Турции раскрыли возможный план возобновления зерновой сделки Milliyet: Россия и ООН могут устроить переговоры в Стамбуле по зерновой сделке

Представители России и Организации Объединенных наций (ООН) могут провести новые переговоры для активизации зерновой сделки, сообщает турецкая газета Milliyet. По информации издания, диалог может быть организован в Стамбуле в ближайшее время, помимо России и ООН в нем может принять участие сама Турция.

В материале Milliyet говорится, что переговоры между РФ и ООН входят в число формул, включенных в повестку дня для решения проблемы с зерновой сделкой. Если трехсторонние переговоры пройдут успешно, к ним может подключиться также Украина.

Ранее сообщалось, что Турция и ООН разрабатывают предложения для российской стороны по возобновлению зерновой сделки, но есть проблемы, связанные с банковскими процессами. По словам источника РИА Новости, который участвует в переговорном процессе, пока это неразрешенный момент, хотя обсуждения продолжаются.

Президент РФ Владимир Путин 22 августа заявил о готовности Москвы вернуться к зерновой сделке при выполнении обязательств перед Россией. Глава государства пояснил, что, в частности, предусматривался вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки, но это так и не было выполнено.