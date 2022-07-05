В Турции перевернулся туристический автобус с пассажирами В Турции перевернулся туристический автобус с пассажирами, погибли как минимум шесть человек

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В Турции перевернулся автобус с пассажирами, пишет РЕН ТВ. Жертвами ДТП стали как минимум шесть человек, среди них есть ребенок. Еще 25 пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести.

Авария случилась утром 5 июля на трассе Кыркларэли — Стамбул. По предварительным данным, водитель междугороднего автобуса в какой-то момент потерял управление. Точные причины произошедшего предстоит выяснить. На месте работают экстренные службы.

Ранее крупное ДТП произошло в провинции Балыкесир на северо-западе Турции. Автобус следовал в город Эдремит. На окружной дороге он потерял управление и перевернулся. В результате аварии погибли 14 человек и ещё 18 получили травмы. Все пострадавшие были госпитализированы.