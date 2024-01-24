В Турции назвали «предательством» согласие на вступление Швеции в НАТО Историк Перинчек: одобрение Анкарой вступления Швеции в НАТО было предательством

Фото: Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

Парламент Турции одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО

Доктор исторических наук Стамбульского университета, представитель партии «Ватан» («Родина») Мехмет Перинчек в беседе с NEWS.ru назвал согласие Анкары на вступление Швеции в НАТО «предательством турецкого народа» из-за имеющихся с НАТО серьезных разногласий и конфликтов. В числе таких проблем он назвал позицию Альянса по отношению к курдам и по палестинскому вопросу.

Расширение Альянса не только играет против России, но угрожает всем евразийским странам, в том числе и Турции, которая окружена странами блока со всех сторон. Так называемая политика «баланса» турецкого руководства довела до предательства. Баланс, о котором так много говорят, потерян, — заявил Перинчек.

По его словам, для поддержания настоящей сбалансированной политики нужно было создать стратегическое партнерство с евразийскими странами, которые также страдают от агрессии США и НАТО. Историк считает, что для преодоления кризиса в турецкой экономике необходимо поддерживать стратегические отношения в том числе с Россией, Китаем и Ираном.

Сама НАТО — угроза для всего мира. А ее расширение еще хуже, чем просто угроза. Все проблемы исходят от агрессии Альянса на Тайвани, Украине, Сирии, Ираке и т. д., — объяснил Перинчек.

Ранее члены Великого национального собрания Турции (парламента) одобрили проект закона, который предусматривает ратификацию протокола о вступлении Швеции в НАТО. Из 346 депутатов за инициативу высказались 287, против — 55, четыре парламентария предпочли воздержаться.