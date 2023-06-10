В Турции изъяли крупнейшую партию фальшивых купюр DHA: cпецслужбы Турции изъяли крупную партию фальшивых купюр на сумму $1 млрд

Фото: CHROMORANGE / Bilderbox / Global Look Press

Спецподразделения полиции Турции изъяли в Стамбуле крупнейшую в истории страны партию фальшивых купюр на общую сумму $1 миллиард, передает DHA. По информации агентства, средства предназначались для ввоза в страны Африки. Всего было изъято 10 миллионов купюр номиналом в $100.

Деньги предназначались для ввоза в страны Африки. Управление жандармерии изъяло на складе в одном из районов Стамбула 10 млн купюр номиналом в $100, — сказано в публикации.

В полиции уточнили, что в результате рейда были задержаны шесть человек, среди которых граждане Швеции, Великобритании и Ганы. После обыска в домах, где проживали злоумышленники были обнаружены крупные денежные суммы и драгоценности.

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