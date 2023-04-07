В Тель-Авиве автомобиль въехал в толпу людей В Тель-Авиве автомобиль въехал в толпу людей, водитель нейтрализован

Фото: ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

Автомобиль совершил наезд на пешеходов на набережной Тель-Авива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные израильской полиции. Сообщается, что водитель транспортного средства нейтрализован. Инцидент произошел на набережной Чарльза Клора.

Водитель автомобиля нейтрализован, — отметили в полицейской пресс-службе.

По данным МИД Израиля, в результате происшествия пострадали по меньшей мере семь человек. Состояние двух из них оценивается как тяжелое.

Инцидент рассматривается как теракт.

Ранее сообщалось, что бойцы израильского спецназа ворвались в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме, чтобы выгнать палестинцев из молельного зала. Силовики применили светошумовые гранаты и пытались вывести людей, забаррикадировавшихся внутри, те в ответ бросали в военных камни и запускали фейерверки. По данным СМИ, десятки палестинцев были ранены, но медикам добраться до места происшествия не дали.