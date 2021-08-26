В Таиланде гигантская змея проглотила корову и лопнула

Гигантский питон в Таиланде съел корову, после чего погиб, так как не смог её переварить. Инцидент случился в провинции Пхитсанулок. Об этом сообщает Daily Star.
Фермер отправился на поиск потерявшейся коровы и был поражён, когда увидел останки огромной змеи, в которой телёнок и находился. Оказалось, что питон съел свою жертву, сначала задушив, но умер от разрыва желудка. По словам представителей местных властей, тела обоих животных немедленно
Питоны не являются ядовитыми змеями, но самые крупные представители вида нападают на животных, и редко — на людей, в странах Юго-Восточной Азии, чтобы прокормиться. Из этого следует, что змея в данном случае была очень голодна и не рассчитала свои силы.
Ранее россиянка и жительница Курска Дарья Слота рассказала NEWS.ru, почему решила завести дома удавов и питонов. Собеседница отметила, что змеи живут у неё восемь лет, а до них были большие ящерицы.
Первой змеёй у Дарьи Слоты стала королевская калифорнийская, но со временем она перешла на удавов и питонов. Снимки хладнокровных питомцев Слота постоянно выкладывает на своей странице в соцсети «ВКонтакте».