В Таиланде гигантская змея проглотила корову и лопнула

Гигантский питон в Таиланде съел корову, после чего погиб, так как не смог её переварить. Инцидент случился в провинции Пхитсанулок. Об этом сообщает Daily Star.

Фермер отправился на поиск потерявшейся коровы и был поражён, когда увидел останки огромной змеи, в которой телёнок и находился. Оказалось, что питон съел свою жертву, сначала задушив, но умер от разрыва желудка. По словам представителей местных властей, тела обоих животных немедленно сожгли .

Питоны не являются ядовитыми змеями, но самые крупные представители вида нападают на животных, и редко — на людей, в странах Юго-Восточной Азии, чтобы прокормиться. Из этого следует, что змея в данном случае была очень голодна и не рассчитала свои силы.

Ранее россиянка и жительница Курска Дарья Слота рассказала NEWS.ru, почему решила завести дома удавов и питонов. Собеседница отметила, что змеи живут у неё восемь лет, а до них были большие ящерицы.

Первой змеёй у Дарьи Слоты стала королевская калифорнийская, но со временем она перешла на удавов и питонов. Снимки хладнокровных питомцев Слота постоянно выкладывает на своей странице в соцсети «ВКонтакте».