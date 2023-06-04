В Суэцком канале сломался танкер, следовавший маршрутом Россия — Китай

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Морские суда ожидают прохода через Суэцкий канал

Следующий из России в Китай нефтяной танкер сломался в Суэцком канале, на помощь судну направили три аварийно-спасательных буксира, передает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы администрации Суэцкого канала Осаму Рабие. Он указал, что регулярное судоходство по маршруту с северного направления будет восстановлено сразу же после отбуксировки танкера до 17-го километра нумерации канала.

Как только в главный центр управления судоходством поступило сообщение о неисправности на 12-м километре канала механизмов танкера SEAVIGOUR, у которого сломалось оборудование во время прохождения им канала в составе северного конвоя на пути из России в Китай, тут же были отправлены три аварийно-спасательных буксира, — сообщил Рабие.

Рабие подчеркнул, что администрация канала имеет необходимый опыт для проведения таких спасательных операций и обладает всеми навигационными средствами, чтобы справляться с потенциальными чрезвычайными ситуациями.

В начале года сухогруз Glory с украинской кукурузой сел на мель в Суэцком канале. Это произошло в районе города Эль-Кантара в провинции Исмаилия. На помощь грузовому судну направляли буксир, о пострадавших не сообщалось.

До этого навигацию в Суэцком канале приостанавливали из-за севшего на мель судна под флагом Сингапура. Танкер сняли с мели, судоходство восстановилось в обычном режиме.