В США заявили, что отстают от России в модернизации ядерного оружия

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Американцы заявили об отставании ядерного арсенала от российского. О недостатках заявил бывший замначальника штаба сухопутных войск США генерал Джек Кин.

Кин сообщил, что несмотря на то, что ядерные арсеналы обеих стран примерно одинаковые, у США есть «серьёзные слабости». В частности, Вашингтон отстаёт от Москвы в модернизации этого типа вооружений. Россия завершает десятилетнюю программу улучшения ядерного оружия.

Нам нужно модернизировать наш ядерный арсенал, который сам по себе является сдерживающим фактором, и не дать нашим противникам стимул, потому что они могут воспользоваться слабостями, которые они видят в нашем ядерном арсенале, — цитирует его Fox News.

Кин добавил, что США также отстают от России и Китая в средствах, предназначенных для неядерного конфликта. Вашингтону необходимо увеличить количество наступательных ракет наземного базирования и противокорабельных ракет, а также модернизировать обычные вооружения. В противном случае, чтобы не проиграть войны, придётся повысить уровень обычного конфликта до ядерного.

Он настоятельно рекомендовал военному ведомству США перезагрузить свои боевые возможности, чтобы приспособиться к новым обстоятельствам.

Как писал NEWS.ru, адмирал Чарльз Ричард заявил, что с момента развала Советского Союза американцы не рассматривали военный конфликт с русскими, но теперь ситуация изменилась. В своей статье для издания Военно-морского института США Ричард написал, что теперь Вашингтон рассматривает и прямой ядерный конфликт. Адмирал отметил, что все эти годы Пентагон воевал с терроризмом, а Москва и Пекин в это время начали вести агрессивную политику. Якобы обе ядерные державы бросают вызов американцам противоречащими международным нормам силовыми способами, которых мир не видел со времён холодной войны. На США он возложил роль мирового судьи, цель которого — «сдерживать агрессию» России и Китая, так как уступив им, Вашингтон «рискует укрепить представления о том, что США не желают или не могут ответить».