В США заявили, что Эрдоган оскорбил христиан своим решением по Святой Софии

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Представители комитета Сената Конгресса США выступили против решения турецких властей превратить собор Святой Софии (Айя-София) в мечеть.

Мы решительно осуждаем решение президента Турции Эрдогана превратить собор Святой Софии из музея в мечеть. В определённые моменты своей истории собор Святой Софии служил местом поклонения для мусульман и христиан, а на протяжении десятилетий был необыкновенным и гостеприимным центром для людей всех вероисповеданий, — говорится в заявлении.

Его подписали председатель и старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Джим Риш (республиканец от штата Айдахо) и Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси).

Они назвали действия президента Турции «глубоким оскорблением для христиан всего мира», поскольку верующие воспринимают собор как глубоко почитаемое святое место и смотрят на него как на свет истины.

Представители комитета подчеркнули, что в настоящее время необходимо больше усилий для установления взаимопонимания между исламом и христианством, а действия Эрдогана приводят к ненужным расхождениям. Они призвали турецкого лидера отменить своё решение и сохранить этот храм в качестве религиозно нейтрального музея. Это позволит людям всех конфессий и культур посещать священное место, сообщает ТАСС.

Ранее турецкий лидер подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть. Фотографию своего указа Эрдоган выложил в Twitter. Государственный совет Турции отменил постановление правительства от 1935 года, по которому собору был присвоен статус музея.

Несмотря на то, что собор вновь стал мечетью, христианам по-прежнему разрешат его посещать. Об этом заявил замглавы международного комитета Совета Федерации Андрей Климов, который пообщался с высокопоставленными турецкими политиками.

NEWS.ru писал, что представители РПЦ с сожалением отнеслись к решению Эрдогана по статусу собора Святой Софии. Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда считает, что действие турецких властей не направлено на примирение существующих противоречий, а, напротив, может привести к ещё большим разделениям.