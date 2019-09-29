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В США восьмимесячный щенок питбуля погиб, спасая детей от ядовитой змеи. Инцидент произошёл в американском штате Флорида.

Рептилия начала подкрадываться к братьям Орили о Ориону в то время, когда они чистили миску собаки. Щенок, почувствовав опасность, мигом вцепился в неё и оторвал ей голову зубами, однако сам не смог выжить в схватке. Ядовитая змея успела покусать его. Хозяева сразу псоле случившегося отвезли Зевса к ветеринару. Несмотря на уколы с противоядием, щенок скончался, передаёт « Газета.ру ».

Ранее News.ru писал, что собака спасла всю семью при пожаре в США. Питомец почуял гарь и обратил на это внимание своих хозяев, которые крепко спали спали.