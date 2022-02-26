В США рублю предрекли «свободное падение»

Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что российский рубль в ближайшее время «сорвётся в свободное падение». Чиновник отметил, что это произойдёт после того, как валюта лишится поддержки Центробанка РФ, сообщает РИА Новости.

У меня есть большая уверенность в том, что эффект от новых мер проявит себе немедленно. Я думаю, российские финансовые институты и другие участники рынка понимают, что без возможности России защитить свою валюту та сорвётся в свободное падение, — считает представитель американской администрации.

По его словам, США и их союзники в отношении рубля могут применить не только такую ограничительную меру, как заморозка активов Центробанка РФ.

Могут последовать и другие шаги в отношении активов Центробанка, которые мы будем дорабатывать в течение этих выходных, — подчеркнул чиновник.