В США рублю предрекли «свободное падение»

Белый дом считает, что рубль «сорвётся в свободное падение» после заморозки активов ЦБ
Евгений Бугров
Евгений Бугров
04:16, 27 февраля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что российский рубль в ближайшее время «сорвётся в свободное падение». Чиновник отметил, что это произойдёт после того, как валюта лишится поддержки Центробанка РФ, сообщает РИА Новости.
У меня есть большая уверенность в том, что эффект от новых мер проявит себе немедленно. Я думаю, российские финансовые институты и другие участники рынка понимают, что без возможности России защитить свою валюту та сорвётся в свободное падение, — считает представитель американской администрации.
По его словам, США и их союзники в отношении рубля могут применить не только такую ограничительную меру, как заморозка активов Центробанка РФ.
Могут последовать и другие шаги в отношении активов Центробанка, которые мы будем дорабатывать в течение этих выходных, — подчеркнул чиновник.
Ранее стало известно, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о намерении ЕС «парализовать» активы Центробанка России. Это заморозит его транзакции, пояснила глава ЕК. Также она сообщила о намерении ввести другие санкции для рассмотрения с лидерами ЕС. Эти меры, отметила фон дер Ляйен, создаются в координации с США, Британией и Канадой.