В США раскрыли, что Украина сделала с иностранными наемниками Business Insider: Украина использует «солдат удачи» как расходный материал

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Украина использует «солдат удачи» в качестве расходного материала, сообщает Business Insider со ссылкой на экспертов и бывших иностранных наемников. Один из них пожаловался на ситуацию в зоне специальной военной операции.

Мы были небольшой преградой. Если русские шли, то мы их могли сдерживать всего лишь час, — признался иностранных наемник.

По словам бойца, его подразделение предназначалось для «самопожертвования», многие сослуживцы наемника не были готовы к условиям боев в зоне СВО. Товарищи бойца погибли от атак беспилотников, уточнили авторы публикации.

Испанский исследователь из Университета Барселоны Маттео Пуглиесе в беседе с изданием разъяснил ситуацию. По его словам, иностранные наемники на территории боевых действий оказались гораздо большим расходным материалом для опасных операций, чем служащие Вооруженных сил Украины.

Ранее стало известно, какие государства могут отправить своих военных в зону СВО. Полковник в отставке Андрей Кошкин заявил, что это могут сделать страны Балтии и Польша. По его словам, наемники из этих стран уже участвовали в военных действиях на Украине. Кошкин подчеркнул, не все на Западе поддерживают отправку своих бойцов в зону СВО.