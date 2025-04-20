В США «признали» Киев частью России Fox News назвал Киев частью России во время трансляции пасхальной службы

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Американский телеканал Fox News в ходе трансляции пасхального богослужения допустил ошибку, обозначив Киев как часть России. В эфире показали службу, которую вел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя, а также молитву из Свято-Михайловского Златоверхого собора в Киеве.

Во время трансляции подпись к картинке гласила: «Киев, Россия». Внимание на это обратили пользователи социальных сетей. По их словам, спустя полчаса телеканал заменил подпись, а вот трансляция службы в российской столице продолжилась без изменений.

Ранее сообщалось, что пасхальную службу в храме Христа Спасителя посетили известные общественные и политические деятели, а также представители культуры. Среди них были певец SHAMAN, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, мэр Москвы Сергей Собянин и другие.

Кроме того, на службу приехал президент России Владимир Путин. Именно там по сложившейся традиции он встречает главный православный праздник. Глава государства поздравил с Пасхой российских бойцов, находящихся в зоне СВО, а также всех православных христиан в России и других странах мира.