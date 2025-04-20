Стало известно, кто посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя SHAMAN, Мизулина и Дмитриев посетили пасхальную службу в храме Христа Спасителя

Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru

Пасхальную службу в храме Христа Спасителя в Москве посетили известные общественные и политические деятели, а также представители культуры, сообщило РИА Новости. Среди них были певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

На праздничном богослужении присутствовали и омбудсмен Татьяна Москалькова, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, апостольский нунций в России архиепископ Джованни Д'Аньелло и вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Служба собрала многочисленных верующих и стала важным событием для столицы.

В этом году православная и католическая Пасха отмечается одновременно — 20 апреля. В преддверии праздника, 19 апреля, тысячи паломников в Иерусалиме стали свидетелями ежегодного схождения Благодатного огня у храма Гроба Господня.

Ранее президент России Владимир Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, где по сложившейся традиции встречает главный православный праздник. На месте также находился мэр Москвы Сергей Собянин.