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В США оценили «ввод» войск России в Донбасс

В Белом доме заявили, что не станут считать «новым шагом» ввод войск РФ в Донбасс
02:51, 22 февраля 2022
В США оценили «ввод» войск России в Донбасс Фото: Jim LoScalzo/Poo/CNP/Global Look Press
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США в настоящее время не могут подтвердить информацию СМИ о вводе российских войск в Донбасс, заявил высокопоставленный представитель Белого дома. Однако, отметил он, что если такое случится, в Вашингтоне не будут считать это «новым шагом», сообщает РИА Новости.

Вход российских войск в Донбасс сам по себе не будет новым шагом, поскольку у России есть силы в Донбассе последние восемь лет, — пояснил собеседник агентства.

На просьбу прокомментировать сообщения СМИ он ещё раз сказал, что не обладает информацией о перемещении войск в Донбассе.

Ранее стало известно, что договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи России с ЛНР и ДНР дают право на совместную оборону. Охрана государственных границ ЛНР и ДНР может осуществляться совместными усилиями сторон. Также Россия и республики могут строить и использовать военные базы на территориях друг друга.

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