В США оценили «ввод» войск России в Донбасс

США в настоящее время не могут подтвердить информацию СМИ о вводе российских войск в Донбасс, заявил высокопоставленный представитель Белого дома. Однако, отметил он, что если такое случится, в Вашингтоне не будут считать это «новым шагом», сообщает РИА Новости.

Вход российских войск в Донбасс сам по себе не будет новым шагом, поскольку у России есть силы в Донбассе последние восемь лет, — пояснил собеседник агентства.

На просьбу прокомментировать сообщения СМИ он ещё раз сказал, что не обладает информацией о перемещении войск в Донбассе.

Ранее стало известно, что договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи России с ЛНР и ДНР дают право на совместную оборону. Охрана государственных границ ЛНР и ДНР может осуществляться совместными усилиями сторон. Также Россия и республики могут строить и использовать военные базы на территориях друг друга.