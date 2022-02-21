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Договоры о сотрудничестве РФ с ЛНР и ДНР предполагают совместную оборону

01:55, 22 февраля 2022
Договоры о сотрудничестве РФ с ЛНР и ДНР предполагают совместную оборону Фото: MOD Russia/Global Look Press
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Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи России с ЛНР и ДНР дают право на совместную оборону. Это следует из документов, которые уже внесены в Госдуму.

Согласно им, охрана государственных границ ЛНР и ДНР может осуществляться совместными усилиями сторон. Документы заключаются на десять лет.

В тексте договоров также указано, что Россия и республики могут совместно использовать военную инфраструктуру, строить и использовать военные базы на территориях друг друга. На случай опасений одной из сторон в целях совместной обороны Москва, Луганск и Донецк будут консультироваться.

Ранее стало известно, что Владимир Путин поручил Министерству обороны силами военнослужащих обеспечить поддержание мира в ЛНР и ДНР. Такое решение принято на основании обращений к Москве лидеров республик. Также Путин дал поручение российскому МИД организовать переговоры с ЛНР и ДНР, чтобы обеспечить установление дипломатических отношений.

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