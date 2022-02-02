Американский сенатор потребовал обосновать вступление Украины в НАТО

Правительство США должно обосновать вступление Украины в НАТО, с таким заявлением выступил сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули. Соответствующее письмо он направил госсекретарю США Энтони Блинкену. Парламентарий согласился, что Киеву нужно оказывать военную помощь, но это не объясняет необходимость вступления страны в Североатлантический альянс. Об этом сообщает портал Axios.

Такое размещение может лишь ослабить способность Вооружённых сил США готовить и модернизировать силы для сдерживания Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, — отметил Хоули.

Он подчеркнул, что последствия реализации этого решения дорого бы обошлись Соединённым Штатам. Хоули указал существующую напряжённость в отношениях с партнёрами по НАТО из-за обязательных взносов в размере 2% от ВВП страны.

Ранее чешский аналитик Ян Кампбелл заявил, что постоянное расширение НАТО в итоге приведёт к его распаду. По его словам, он хотел бы, чтобы это произошло как можно скорее. Кампбелл предположил, что в ближайшее время НАТО не будет принимать новых членов, а отказ Альянса от расширения состава продиктован инстинктом самосохранения.