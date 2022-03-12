В США не подтвердили гибель американского журналиста на Украине

Власти США пока не могут подтвердить сообщение о возможной гибели американского журналиста на Украине, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN. Ранее о том, что якобы корреспондент New York Times Брент Ренауд был убит в ходе обстрела украинского города Ирпень, сообщил в Facebook начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

Я услышал об этом только сейчас, поэтому мне необходимо будет проконсультироваться с нашими коллегами, союзниками и партнёрами, а также с украинцами на месте, чтобы получить больше информации о том, что произошло, — сказал Салливан.

Он отметил также, что, если эти данные подтвердятся, смерть американского репортёра станет «шокирующим и ужасающим событием».

При этом представитель New York Times заявил, в издании в курсе сообщений о гибели на Украине журналиста по фамилии Рено, но он не является его сотрудником.

Ранее чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев подтвердил смерть своего брата Петра в ходе спецоперации на территории Украины. Россиянин никак не упомянул сам факт гибели родственника, но опубликовал в Instagram слова с соболезнованиями чемпиона ACA в полутяжёлом весе Муслима Магомедова, который является его близким другом. 30-летний Пётр Минеев служил по контракту в бригаде ВДВ, базирующейся в Ульяновске.